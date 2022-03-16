Украинские войска перешли в контрнаступление на некоторых направлениях — Генштаб
На некоторых направлениях украинские военные перешли в контрнаступление (Фото:Генштаб)
Украинским военным удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.
Как сообщает Генштаб, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
Оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Противник продолжает нести потери и отступают на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
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