Украинские войска перешли в контрнаступление на некоторых направлениях — Генштаб 16 марта, 07:24 Цей матеріал також доступний українською На некоторых направлениях украинские военные перешли в контрнаступление (Фото:Генштаб)

Украинским военным удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

Как сообщает Генштаб, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

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Оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступают на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

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