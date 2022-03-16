В Харькове в результате обстрела рынка оккупантами погибли три человека, пятеро пострадали — фото и видео
Последствия обстрела рынка в Харькове российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)
В Харькове 16 марта в результате обстрелов российскими оккупантами возник пожар торговых павильонов на территории рынка. Погибли три человека, еще пять человек пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Площадь пожара составила около 3 тысяч 600 м. кв. Ее удалось ликвидировать в 16:20. От ГСЧС был привлечен 51 человек и девять единиц техники.
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