В Харькове в результате обстрела рынка оккупантами погибли три человека, пятеро пострадали — фото и видео 16 марта, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела рынка в Харькове российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)

В Харькове 16 марта в результате обстрелов российскими оккупантами возник пожар торговых павильонов на территории рынка. Погибли три человека, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Площадь пожара составила около 3 тысяч 600 м. кв. Ее удалось ликвидировать в 16:20. От ГСЧС был привлечен 51 человек и девять единиц техники.

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