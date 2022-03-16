Кулеба: Путин очень хорошо чувствует страх. И ничто не провоцирует его больше, чем страх 16 марта, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи на украинско-польской границе, 5 марта (Фото:Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook)

Российского диктатора Владимира Путина провоцирует не передача Украине самолетов или другого оружия и техники, а как раз обратное — отказ в такой передаче. Такое мнение в интервью НВ высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

История о том, как Украине пытались передать польские военные самолеты, является сюрреалистичной, считает глава ведомства.



«Все запутано, очень много дипломатических маневров вокруг этого вопроса, но я могу прокомментировать эту историю так: Путин очень хорошо чувствует страх. И ничто не провоцирует его больше, чем страх. Поэтому поворотным моментом, когда НАТО окажется под ударом, будет момент, когда он почувствует в НАТО страх, а не момент, когда какие-либо страны НАТО передадут нам самолеты», — рассказал Кулеба.



Аргумент о том, что не нужно что-то делать для Украины, потому что это приведет к дальнейшей эскалации, неприемлем, утверждает министр.



«Куда уж больше? Какой вам еще эскалации не хватает? Я этот аргумент слышу от нескольких стран, но жестко с ним борюсь и отвергаю», — заявил глава МИД.



«НАТО, при всей моей приверженности евроатлантическому курсу, в этой ситуации делает очень мало как Альянс. НАТО по сути это делегировало странам-членам. Так вот, непередача какого-то оружия, самолетов или еще чего-то и провоцирует Путина», — добавил он.

11 марта сенаторы-республиканцы США потребовали от администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить переброску польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Администрация Байдена сначала заявила, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переданы Украине для оказания поддержки с воздуха, но Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие, и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.

14 марта в польском правительстве заявили, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 еще не закрыт.

Полностью интервью Кулебы журналистке НВ Кристине Бердинских читайте по этой ссылке

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