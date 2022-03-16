«Нельзя недооценивать возможности РФ». Столтенберг заявил, что план Путина провалился, но Кремль может продолжить войну против Украины 16 марта, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя планы российского диктатора Владимира Путина провалились, нельзя недооценивать возможности Кремля продолжать войну против Украины.

«Президент Путин недооценил украинские вооруженные силы, единство украинского народа, равно как и мужество украинского руководства. В комбинации с массивной поддержкой, которую получает украинская армия и которую она получали многие годы от союзников, заставили Путина изменить свои планы и понять, что его быстрая победа, блицкриг, чтобы взять под контроль Киев за дни, провалился», — сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

При этом генсек НАТО добавил, что нельзя недооценивать возможности России продолжать войну против Украины.

«Мы не должны недооценивать российские способности, когда речь идет о продолжении войны, а также способностях продолжать атаковать, включая города — мы видели, как Россия была ответственна за брутальную войну в Чечне и Сирии», — добавил он.

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