Важно не испортить отношение европейцев к нам. Украинская активистка, которая опекает беженцев в Чехии, рассказывает НВ об их проблемах 16 марта, 19:10 Цей матеріал також доступний українською Жанна Пархоменко, которая помогает с адаптацией украинским беженцам в Чехии, призывает украинцев, выезжающих за границу, четко определиться со страной, где бы они хотели остановиться, и в дальнейшем максимально соблюдать местные правила (Фото:Казахстанский Пресс-клуб / Facebook)

Жанна Пархоменко, рожденная в Украине жительница Чехии, которая помогает с адаптацией украинским беженцам, рассказывает НВ о проблемах, с которыми они сталкиваются, и дает дельные советы



«В Чехии люди отдают украинским беженцам свои дома, а сами переезжают к родственникам», — рассказывает НВ Жанна Пархоменко, жительница Чехии, в прошлом директор корпоративных связей в украинской корпоративной компании Kyivstar.

С начала вторжения российских войск в Украину, по данным ООН, ее территорию покинули более 3 млн граждан. Большая часть из них — около 1,2 млн — находятся в соседней Польше, также многие украинские беженцы войны находятся в Чехии, где их количество превышает уже 200 тыс., 55% из них дети.

Сегодня Пархоменко помогает адаптироваться соотечественникам в Чехии и фактически стала специалистом в решении их проблем. НВ попросил активистку рассказать о возможностях для украинских беженцев за границей и дать несколько советов тем, кто только планирует уехать.

— Каковы типичные проблемы украинских временных переселенцев в Европе и Чехии в частности?

— Есть две большие категории беженцев. Люди, не имеющие никаких средств к существованию и уехавшие без минимальной финансовой подушки, без представления, как существует мир за границей, и люди, у которых есть средства, пусть они и не понимают, как долго они на них могут рассчитывать.

Для первой группы чешское правительство и чешские неправительственные организации быстро организовались. С первых дней работают горячие линии, операторы которых говорят по-украински. Интересно, что среди них много чехов, которые знают украинский язык. В каждом чешском крае есть краевой центр помощи, где есть адреса и возможности размещения людей. При поддержке правительства общественные организации устраивают поселение в общежитиях, в хостелах, некоторых торговых центрах. Это очень простое расселение, где у людей в доступе есть вода, еда и душ. Но жить так долго по понятным причинам невозможно. Это главная проблема, поскольку как граждане Украины не были готовы к масштабной войне, так и страны, соседствующие с Украиной, не были готовы к приему такого количества беженцев, несмотря на то, что делают все возможное.

Вторая категория украинцев — это люди, которые имеют некоторую финансовую подушку безопасности, но они сталкиваются с трудностями, в первую очередь потому, что их финансы сосредоточены на счетах в украинских банках или в наличной форме. Актуальны проблемы с арендой жилья. Европейский рынок жилья так устроен, что контракт с собственником объекта можно оплачивать только безналичным платежом, а банк должен быть не украинским. Сегодня у украинцев появляется возможность открывать счет в иностранных банках, но эта категория людей очень нуждается в организационной помощи и поддержке.

— Как сегодня встречают украинцев в Чехии?

— Доброта поражает, и за это мы чехам должны быть очень благодарны. Люди отдают украинским беженцам свое жилье, сами переезжают к родственникам. Отдают свои дома, свои дачи. Чехи в длительных командировках за пределами страны пытаются продлить командировки, а свое жилье отдать украинцам. Мой знакомый буквально собрал в мусорный пакет основные вещи, сказал: «Я к сестре» и оставил свою обжитую уютную квартиру тем, кто приехал. Так поступают многие.

Мне кажется, в этом проявляется подлинная европейскость, когда ценности выстроены в правильном порядке, когда человек и его жизнь важнее материальных благ.

В свою очередь, важно не испортить это отношение к себе. Наверное, важны программы культурной адаптации людей, которые ищут помощь в Чехии. Понятно, что все они в диком стрессе, но в такой помогающей стране стоит уважать ее правила. Носить маску в супермаркетах не под носом, а на носу, сортировать мусор, быть благодарным и вежливым. Очень не хочется подорвать хорошее отношение к нам в Европе, сегодня мы также показываем, кто мы, очень большому количеству людей в разных европейских странах. Важно показать, что мы не зря стремимся стать частью большой европейской семьи.

— Каковы сегодня долгосрочные перспективы украинских временных переселенцев?

— Это главная проблема, большинство размещений здесь временные, на месяц или два. Это четко нужно понимать, и месяц два-три проходят очень быстро. Нужно искать дальше и жилье, и формат жизни — как жить, где жить и на что жить. Эти вопросы стоят очень остро перед всеми беженцами. Но и перед государствами украинского приграничья они тоже стоят. Румыния, Польша, Словакия, Чешская Республика — это небольшие экономики. Чехия — это всего 10 млн человек населения. Чехи живут достойно, но не богато, и для них количество уже приехавших и ожидаемых — огромное.

Половина переехавших — это украинские дети и то, где эти дети будут учиться, — огромная проблема сегодня. Тем более что многие женщины не смогут работать, не отдав детей в сады или ясли, а проблема детских садов в Европе была остро актуальна и до волны беженцев. Садиков немного, попасть в них сложно, со школами проблема не менее актуальна.

К сожалению, до войны Украина, имея много бывших и нынешних сограждан, проживающих за границей, практически не вела работы с диаспорами. На всю Прагу была одна украинская школа, работавшая раз в неделю по субботам и один клуб при посольстве Украины, куда можно было приходить на праздники. У тех же поляков в Чехии, например, есть Польский дом, сеть польских школ, работающих с понедельника по пятницу. Есть польское сообщество, польский хор.

— Как сегодня решается проблема с занятостью детей?

— Есть неправительственная организация «Украинские дети». Ее представители договариваются со школами в Праге и Остраве о свободных классных комнатах, находят украинских учителей, которые выехали, и организуют курсы для детей. Но это не полноценная учеба, когда дети осваивают программу по стандарту украинского министерства образования. Это скорее место, в которое можно привести ребенка, оставить там, и волонтеры некоторое время с ним позанимаются. В решении этих вопросов помощь украинского правительства точно была бы не лишней.

— Что важно понимать людям, которые выезжают за границу, просто бегут без плана?

— Важно четко понимать, несмотря на стресс и ужас происходящего, где бы вы хотели остановиться, и ответ на этот вопрос не должен звучать как: «просто ближе к дому». Польша переполнена, Чехия догоняет ее. В странах приграничья, в больших городах огромные проблемы с жильем. Надо подумать и посмотреть на карту Европы, на условия, которые предлагают разные страны с точки зрения легализации. Польша, Чехия и Румыния разработали максимально упрощенные формы регистрации беженцев. К примеру, Польша дает в течение одного месяца возможность зарегистрироваться в стране. Если человек приезжает и живет в отеле или в хостеле, то его автоматически регистрирует персонал учреждения. Если вы планируете снять частное жилье, то в полицию для регистрации важно обратиться самому.

Следующий шаг — получение визы, которая дает право резидентства в стране в течение года, а также доступ к рынку труда и медицинским услугам. Важно помнить, что на сегодняшний день, если человек зарегистрировался в Чехии и получил в ней визу, он не может искать работу и жилье дальше в какой-то другой стране Европы, это не туризм. Следующая страна вам такую визу по программе не даст — ни Германия, ни Франция. Поэтому перед тем, как зарегистрироваться и получать визу важно понять — что вы будете делать в Чехии дальше, решили ли оставаться именно здесь. И если этого ответа нет, то сейчас чешское правительство позволяет сориентироваться в течение месяца перед регистрацией, а длительную визу можно получить в течение 90 дней с момента пересечения границы.

Важно также понять, где вы будете работать. Я часто сталкиваюсь с ожиданиями украинцев, что приехав в Чехию без знания языка, им удастся трудоустроиться на престижную работу в офисе. Это не так. Практически везде нужен чешский язык, и даже хорошее знание английского языка не всегда спасет вас. Без знания чешского языка доступна неквалифицированная работа. Даже в организациях социальной защиты, таких как дома престарелых, интернатах, без языка можно работать уборщиком, но няней или медсестрой уже нельзя.

В-третьих, важно понять, как вы сможете организовать детей. Пока массово школы и садики для большинства недоступны, поэтому можно легче кооперироваться нескольким женщинам сразу, чтобы распределить обязанности.

Судьба беженца или иммигранта всегда непростая, но важно помнить, что максимальное соблюдение правил страны помогает намного легче построить жизнь, постоянную или временную на территории другой страны.

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