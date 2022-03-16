«Убрать с политической карты мира». Украина должна исключить Россию из любых договоренностей о своей безопасности — Огрызко 16 марта, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Переговоры украинской и российской сторон 3 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Украина должна исключить Российскую Федерацию из любых договоренностей о своей безопасности, как государство, игнорирующее все обязательства и договоры, рассказал в эфире Радио НВ бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

«Скажу вам откровенно, что после 24 февраля вся система глобальной безопасности к которой мы привыкли во все эти последние 80 лет — она на самом деле прекратила свое существование. Это уже перешло, мне кажется, на страницы школьных учебников и не больше. Почему? Потому что нельзя строить общую систему безопасности с такой страной как Российская Федерация и это уже для всех становится очевидным и понятным», — сказал экс-дипломат.

По словам Огрызко, инструменты предыдущей системы, такие как ООН, как ОБСЕ - демонстрировали полную импотентность и недееспособность.

«Если постоянный член Совбеза ООН грубо нарушает принципы самой организации и его за это нельзя наказать, то тогда вопрос, что же это за система и кому она нужна? Потому что эта система глобальной безопасности должна быть переосмыслена и перезапущена, то в этом уже никого нет сомнений», — добавил он.

Экс-министр отметил, что Российской Федерации нельзя позволить легализоваться в процессах и системе безопасности после войны против Украины.

«Соответствует ли это нашим интересам? Думаю, что совсем нет. Мы должны строить эту систему без России при любых обстоятельствах и вопреки России. Потому что она доказала за эти 80 лет, что для нее никакие нормы, принципы, соглашения, обязательства абсолютно не действуют. Это страна варвар, это страна агрессор, это страна, которую нужно убрать с политической карты мира», — указал дипломат.

Огрызко подытожил, что идея безусловно верна, но вопрос в ее реализации.

Среда, 16 марта – 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Сегодня Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

Сегодня продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате. По словам президента Владимира Зеленского, вести их «сложно, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением». «Встречи продолжаются. Как мне сообщают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в пользу Украины», — сказал Зеленский в своем обращении к украинцам в ночь на 16 марта.

Кроме того сегодня Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США в онлайн-формате.



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