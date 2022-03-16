США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы — корреспондент CNN 16 марта, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Украина получит зенитно-ракетные комплексы от США и НАТО (Фото:АрмияИнформ)

США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы, сообщает корреспондент CNN Джим Скиутто.



У себя в Twitter со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника он написал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Оса (SA-8), зенитно-ракетные комплексы С-300 (SA-10), зенитно-ракетные комплексы С-300 В (SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-3 (SA-14).

Он отметил, что указанные ЗРК способны сбивать крылатые ракеты.

Ранее СМИ сообщили, что США могут поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade.

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