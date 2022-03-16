«Линию фронта отодвинули». Оккупанты не планируют нападать на Николаев, идут за Херсон — Ким 16 марта, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

В ближайшее время российские оккупанты не планируют нападать на Николаев. Армия РФ движется за Херсон.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким в Telegram.

Он уточнил, что за Херсоном оккупанты будут делать новую линию обороны.

«Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны», — заявил он.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Николаев будет в тылу.

Ким отметил, что у украинской стороны также есть потери, хотя украинские герои идут в атаку и отвоевывают территории.

По его словам, оккупанты растеряны и не понимают, кто и откуда их обстреливает. Их, по словам Кима, покинули командиры.

Ким добавил, что Николаев пока перейдет в нормальный режим работы, на документооборот. В городе наведут порядок с пьяницами и мародерами.

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