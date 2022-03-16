В Украине две тысячи пленных россиян, которые могут дать показания о преступлениях России — Зеленский

16 марта, 17:45
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина захватила две тысячи российских военнопленных, которые могут дать показания о преступлениях России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Все понимают, что происходит. Есть уже две тысячи пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства и все, что они сказали без давления. Все, кто унес жизни людей ни за что на нашей земле, должны быть наказаны», — сказал Зеленский во время беседы с прокурором Международного криминального суда Каримом Ханом.

Во время разговора украинский лидер подчеркнул, что ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным.

Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности от исполнителей до военно-политического руководства страны-агрессора, добавил он.

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Ранее Зеленский в обращении призвал российских солдат и офицеров сдаваться. По его словам, в украинском плену к ним будут относиться лучше, чем в российской армии.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что военнопленных РФ будут обменивать, либо они будут нести наказание в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Агрессия РФ Война в Украине Владимир Зеленский

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