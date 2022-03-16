Поддерживающие Путина российские олигархи должны заплатить за восстановление разрушенных городов Украины — британский МИД 16 марта, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сторонников Путина ждет расплата.

Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, российские олигархи, которые поддерживали Путина, должны столкнуться с «расплатой» и заплатить за восстановление разрушенных городов в Украине.

Отвечая на вопрос, можно ли снова разрешить въезд в Великобританию таким олигархам, как Роман Абрамович, Трасс сказала, что сначала мы должны увидеть, как Россия выводит войска из Украины и достигает «позитивного урегулирования».

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.