Поддерживающие Путина российские олигархи должны заплатить за восстановление разрушенных городов Украины — британский МИД

16 марта, 14:36
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сторонников Путина ждет расплата.

Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, российские олигархи, которые поддерживали Путина, должны столкнуться с «расплатой» и заплатить за восстановление разрушенных городов в Украине.

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Отвечая на вопрос, можно ли снова разрешить въезд в Великобританию таким олигархам, как Роман Абрамович, Трасс сказала, что сначала мы должны увидеть, как Россия выводит войска из Украины и достигает «позитивного урегулирования».

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Олигархи Лиз Трасс Война России против Украины

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