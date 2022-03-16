Белый дом предупредил Россию о последствиях за применение химического или биологического оружия против Украины 16 марта, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, что РФ столкнется с последствиями, если применит химическое или биологическое оружие в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Салливан вновь заявить о твердой и четкой позиции США, которые осуждают ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину. Советник также сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и укреплять восточный фланг НАТО.

«Салливан сказал генералу Патрушеву, что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и поселки. Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине», — говорится в сообщении.

Не уточняется, о каких последствиях может идти речь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Россия может сфабриковать обстоятельства для оправдания использования химического оружия.

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