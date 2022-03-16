«Может стать еще хуже». Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной — Столтенберг
Люди просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)
Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников», — сказал Столтенберг.
Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен «не допустить эскалации войны с Россией».
«Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО прибегнет к действиям, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией», — добавил Столтенберг.
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