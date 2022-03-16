«Война одного человека». Россияне выйдут на протесты, когда в мисках закончится еда, достучаться до них могут ВСУ — Цымбалюк 16 марта, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского авиаудара. Харьков, 15 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Остановить агрессора могут Вооруженные силы Украины, уничтожая врага, ведь россияне выйдут на протесты с призывами «Нет войне!» только тогда, когда будут голодные, считает журналист Роман Цымбалюк.

«Все видят, что россияне не могут решить ни одного стратегического вопроса и нужно все больше человеческих и финансовых ресурсов, и они грустят. Государство печальных людей. Они выйдут на улицу и протесты, когда у них закончится в мисках еда. Это нужно признать. Там не будет такого, чтобы люди собрались и сказали: "Довольно!". Достучаться до "глубинного народа" - работа Вооруженных Сил [Украина]. Видео уничтожения самолетов, танков - это наше послание "российскому глубинному народу": остановите своего бешеного президента, это прежде всего в ваших интересах. Война – это ресурсы, бедность и так далее», – отметил в эфире Радио НВ Цымбалюк.

Устранение от власти диктатора Владимира Путина тоже могло бы остановить российское вторжение в Украину, однако журналист сомневается, что это возможно, ведь окружение диктатора — сообщники, а среди представителей крупного бизнеса нет смельчаков:

«Это война практически одного человека. Может быть, еще министр обороны Российской Федерации. Мы же видели слитое в интернет заседание Совета национальной безопасности России, где они признавали оккупационные администрации. Это круг [людей], которые смотрят Путину в рот и, с большой вероятностью, будут до виселицы, до Гааги с ним. <...> Если мы говорим о российских корпорациях, мощном бизнесе, то они все в шоке от того, что делается. Они сознательно видят, что Путин занимается самоубийством, в том числе российской экономики. Больших успехов он здесь уже добился. <...> Но влияния на решения у этих людей нет. Вопрос действительно очень простой: найдутся ли возможности и смельчаки в РФ, которые ради России, не ради Украины, попробуют это сделать. Пока у меня есть сомнения».

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