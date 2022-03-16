Кулеба рассказал, что на переговорах в Турции предлагал Лаврову позвонить Путину, но тот отказался 16 марта, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Переговоры глав МИД Украины и РФ проходили в Анталье 10 марта (Фото:Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не уполномочен принимать никаких решений, поскольку в той стране все зависит от одного человека — президента Владимира Путина. Об этом в интервью НВ сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, как проходило его общение с Лавровым в Анталье 10 марта.

«Я полтора часа пытался привлечь его к решению двух проблем: это гуманитарный коридор из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Но человек был не готов принимать никаких решений. Был момент, когда я предложил: если вы не можете принимать решения, давайте прямо сейчас возьмем телефоны, позвоним тем, кто может принять такие решения, президентам или главнокомандующим, и скажем, что есть политическая воля сделать это. Он отказался», — отметил Кулеба.



По его словам, в Украине давно готовились к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Логика очень проста: если в России все решает Путин, значит надо так или иначе вести переговоры с Путиным. При этом я не сомневаюсь в том, что это будет принципиальный разговор. Вы все видите действия президента Зеленского, его слова, поэтому на такую встречу никто не поедет сдаваться», — заверил украинский министр.



Он добавил, что нынешние переговоры делегаций Украины и РФ на «белорусском треке» нельзя считать основой для диалога президентов, потому что «там все равно останутся неразрешимые вопросы, которые будут нуждаться в политических решениях на самом высоком уровне».

Полную версию интервью Кулебы журналистке НВ Кристине Бердинских читайте по ссылке

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