Оккупанты обстреляли город Сарны 16 марта, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Сарны (Фото:Tanya Dedyukhina via Wikipedia)

В городе Сарны Ровенской области ракетному обстрелу подвергся один из военных инфраструктурных объектов. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Сперва о том, что в городе были слышны взрывы, сообщил мэр города Руслан Серпенинов. До этого была слышна сирена.

«В Сарнах прилеты ракет. Предварительно, жертв нет», — написал он.

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