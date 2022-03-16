Оккупанты обстреляли город Сарны

16 марта, 23:56
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Сарны (Фото:Tanya Dedyukhina via Wikipedia)

Сарны (Фото:Tanya Dedyukhina via Wikipedia)

В городе Сарны Ровенской области ракетному обстрелу подвергся один из военных инфраструктурных объектов. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Сперва о том, что в городе были слышны взрывы, сообщил мэр города Руслан Серпенинов. До этого была слышна сирена.

«В Сарнах прилеты ракет. Предварительно, жертв нет», — написал он.

https://www.facebook.com/Ruslan.Serpeninov/posts/2745826372380487
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Ровенская область Война России против Украины

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