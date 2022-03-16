«Украинцы сражаются храбро, но нужно оружие». Премьер Чехии после визита в Киев сообщил, что необходимо Украине для победы 16 марта, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Украинская армия (Фото:Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после визита в Киев заявил, что украинской армии нужно больше оружия, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом сообщает Reuters.

«Украинцы сражаются очень храбро, сражаются умно и стратегически, но у них есть шанс противостоять огромному преимуществу (России — ред.) только в том случае, если западные страны поставят достаточно военной техники», — сказал Фиала.

Он добавил, что поставки вооружения для ВСУ — задача сегодняшнего дня. Фиала отметил, что Чехия, Польша и Словения уже предоставляют Киеву военную помощь.

«Необходимо это усилить. Это должно делать большее количество стран и поставки должны быть быстрыми и, по возможности, крупными», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил партнерам, что Украине нужно еще больше военной помощи. Он отметил, что объем вооружения, который присылают Европа и СШа за неделю, ВСУ использует за 20 часов.

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