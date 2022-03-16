«Продолжают политику геноцида». Россия на захваченных территориях отменяет в школах украинский язык и историю Украины — языковой омбудсмен

16 марта, 17:01
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Уполномоченный попросил международные правозащитные организации решительно фиксировать все совершаемые в Украине преступления. (Фото:Уповноважений із захисту державної мови /Facebook)

Уполномоченный попросил международные правозащитные организации решительно фиксировать все совершаемые в Украине преступления. (Фото:Уповноважений із захисту державної мови /Facebook)

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские оккупанты заявляют о возобновлении учебного процесса в школах без украинского языка, украинской литературы и истории Украины.

Об этом сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

«Российские оккупанты продолжают политику геноцида — лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений», — сообщает он.

Уполномоченный попросил международные правозащитные организации решительно фиксировать и реагировать на все совершаемые в Украине преступления.

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«Призываю наших граждан сообщать обо всех фактах нарушения прав человека для дальнейших исков в международный суд ООН. Кремлевского карлика-извращенца, который переплюнул и гитлера, и сталина, — к высшей мере наказания», — пишет он.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/271166721859472
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Украинский язык Геноцид Агрессия РФ Война в Украине

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