США могут поставить Украине дроны-камикадзе — NBC 16 марта, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Администрация США может предоставить Украине дроны-камикадзе (Фото:AeroVironment)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине так называемых дронов-камикадзе, сообщает NBC News.

Высокоточные управляемые ракеты Switchblade смогут точно поражать российские танки и артиллерию с расстояния в несколько миль.

Switchblade — это роботизированные умные бомбы. Они оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Существует два варианта высокоточных управляемых ракет — Switchblade 300 и Switchblade 600.

Работу версии дрона-камикадзе Switchblade 300 компания AeroVironment впервые публично продемонстрировала в декабре 2021 года, однако, как сообщили источники NBC, до этого он уже применялся в Афганистане, Ираке и Сирии.

По данным телеканала, стоимость этих дронов составляет $6 тысяч за штуку, что на порядок дешевле ракет Hellfire, запускаемых американскими беспилотниками Reaper.

Switchblade 300 более легкая модель, может преодолевать до 10 километров и развивать скорость до 160 километров в час. Предназначена для поражения людей и легкого транспорта.

Switchblade 600 может летать в течение 40 минут и способна уничтожить танк.

Оба орудия можно настроить за считанные минуты и запустить из ствола. Они летают намного быстрее, чем турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые уже использует Украина, а также они смогут преодолеть российскую систему ПВО.

Никаких решений по поводу Switchblade принято не было, но официальные лица заявили, что Белый дом обдумывает передать Украине данное вооружение в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду.

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