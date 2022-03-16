Зеленский выступит перед депутатами Бундестага
Зеленский запрашивает поддержку у западных лидеров (Фото:ОПУ)
В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами немецкого Бундестага на фоне войны России против Украины.
Об этом говорится на сайте.
Выступление Зеленского начнется в 10:00 по киевскому времени.
Оно будет длиться не более 20 минут.
Последнюю неделю Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.
16 марта украинский президент выступил в Конгрессе США. Там он показал видео разрушенных от российских авиаударов украинских городов.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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