Зеленский выступит перед депутатами Бундестага 16 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Зеленский запрашивает поддержку у западных лидеров (Фото:ОПУ)

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами немецкого Бундестага на фоне войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте.

Выступление Зеленского начнется в 10:00 по киевскому времени.

Оно будет длиться не более 20 минут.

Последнюю неделю Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

16 марта украинский президент выступил в Конгрессе США. Там он показал видео разрушенных от российских авиаударов украинских городов.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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