«Путин совершил кардинальную ошибку». Приблизилось время освобождения оккупированных Крыма и Донбасса — Гарань 16 марта, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Военная техника в Армянске. Оккупированный Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты требуют, чтобы Украина признали Крым российским, а «Л/ДНР» — независимыми государствами, но этого не произойдет, уверен политолог Алексей Гарань.

«Я абсолютно убежден, учитывая ситуацию в стране, что [президент Владимир] Зеленский и любая украинская власть не пойдет на признание российскими части Донбасса и Крыма. Не будет этого. Да, Россия выдвигает эти требования, но им многое хотелось. <…> Наши требования очень четкие — перемирие и вывод русских войск. Это минимум», — отметил в эфире Радио НВ Гарань.

Политолог добавил, что геополитически Россия проигрывает, а потому освобождение Украиной Крыма и Донбасса приблизилось, как никогда раньше за последние восемь лет оккупации:

Читайте также: Мирослав Маринович Ценой собственной свободы и жизни

«Когда мы раньше говорили о Крыме, то мы не знали, когда это случится; говорили, что [освободим], когда произойдут какие-то кардинальные геополитические изменения. <...> Мы не знали, сколько это займет времени. А сейчас выглядит так, что благодаря тому, что [российский диктатор Владимир] Путин совершил кардинальную ошибку, Россия в „трубе“. Мы видим, что [возвращение оккупированных территорий] абсолютно реально. <...> Удастся ли нам на спинах отступающих российских войск вернуться в Крым и оккупированный Донецк и Луганск — это другой вопрос. Нам бы хотелось, чтобы это произошло. <...> Трудно предсказать, произойдет ли это в ближайшие месяц-два, но то, что Россия неустанно движется к тому, чтобы уйти полностью из Украины, это факт. Время освобождения Крыма, Донецка, Луганска сейчас приблизилось, как никогда», — считает Гарань.

В Кремле заявили, что Россия может остановить начатую российской стороной войну «в любой момент, если Украина выполнит условия РФ». Москва требует, чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет и отказавшись от претензий на вступление в «какой-то блок», а также признала оккупированный РФ Крым территорией России и признала созданные россиянами на территории Луганской и Донецкой областей Украины «ЛДНР» независимыми государствами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это требование Кремля, заявив, что «это очередной ультиматум, а мы к ультиматумам не готовы».

В настоящее время на оккупированном полуострове случаются нередкие случаи отказа военных от ведения боевых действий против Украины.

Так, до 80 военнослужащих морской пехоты РФ отказались участвовать в войне после того, как их высадили в Херсонской области, сообщают Ґрати, ссылаясь на источник в правоохранительных органах минобороны в Крыму.

Также 12 марта один из российских пленных во время допроса СБУ рассказал, что вблизи Одессы должны были высадиться 600 морских пехотинцев, однако отказались, понимая последствия.

Центр оборонных стратегий ранее сообщал, что российская 810-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Крыму, отказывается участвовать во вторжении РФ в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.