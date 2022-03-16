Захват ВС РФ заложников в больнице Мариуполя более подлый, чем события в Буденовске 1995 года — Зеленский 16 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ превратилась в откровенного террориста (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский сравнил захват российскими военными более 400 мирных жителей в больнице Мариуполя с подобным случаем в российском Буденовске в 1995 году.

Об этом он сказал во время своего видеообращения в среду, 16 марта.

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Проведя такие параллели, Зеленский отметил, что данный поступок россиян еще более подлый, чем действия чеченских боевиков, которые в итоге покинули больницу Буденовска, отпустив заложников.

«Областная больница интенсивного лечения и без того уже повреждена российскими бомбами. Пациенты и врачи — в плену. Внутрь нагнали еще и жителей соседних домов. Более 400 человек в заложниках! И оккупанты используют больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город. Это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата Басаевом больницы в Буденовске. Хотя… Отличается. Сейчас еще подлее», — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что российские военные похитили шесть человек из горсовета Бучи и удерживают в заложниках мэров еще нескольких городов, а также журналистов, волонтеров и просто мирных жителей.

«Российское государство превратилось в откровенного террориста. И ему не стыдно. Но оно будет отвечать. Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно восстановить справедливость по отношению к Украине. Невозможно восстановить международный порядок», — подытожил Зеленский.

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