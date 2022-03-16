Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против РФ 16 марта, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Здание ЕСПЧ (Фото:wikipedia.org)

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ.

Об этом сообщает ЕСПЧ.

Международный суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решения Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.

«Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы суда», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. РФ ратифицировала конвенцию в 1998 году.

6 марта Европейский суд по правам человека запретил агрессору обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи.

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