Отказ от НАТО и гарантии безопасности. Financial Times раскрыл подробности предварительного мирного соглашения между Украиной и Россией 16 марта, 17:46 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, Украина и Россия добились прогресса в предварительном мирном соглашении (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Украина и Россия достигли значительного прогресса в предварительном мирном плане, состоящем из 15 пунктов, сообщает Financial Times.

Обновлено в 18:55. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Financial Times «опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны». По его словам, у украинской стороны свои позиции.

По данным источников издания, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

Сообщается, что характер гарантий безопасности Украины может стать серьезным препятствием для соглашений, как и статус украинских территорий, оккупированных Россией в 2014 году.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил Financial Times, что любое соглашение будет включать «выведение войск РФ в любом случае с территории Украины», захваченной с момента начала вторжения 24 февраля — а именно южных регионов вдоль Азовского и Черного морей, а также территорий к востоку и северу от Киева.

«Сейчас нет эффективной системы европейской безопасности, которую бы модерировало НАТО. Как только в Европе началась серьезная война, НАТО быстро отошло в сторону», — сказал Подоляк.

По его словам, Украина предлагает свою модель гарантий безопасности.

«Мы предлагаем украинскую модель гарантий безопасности, которая предполагает немедленное и юридически выверенное участие ряда стран-гарантов в конфликте на стороне Украины, если кто-то снова посягнет на ее территориальную целостность», — сказал он.

Подоляк добавил, что в рамках любого соглашения Украина «обязательно сохранит свою собственную армию».

Также, по словам двух собеседников издания, предполагаемое соглашение включает положения о закреплении прав на русский язык в Украине.

Подоляк сказал, что «гуманитарные вопросы, включая языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины».

Financial Times пишет, что самым большим камнем преткновения остается требование российской стороны признать оккупированный Крым частью России и независимость ОРДЛО.

«Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном деле. Пока речь идет о гарантированном выводе войск с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля, когда началось вторжение России», — сказал Подоляк.



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