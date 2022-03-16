«Мы окружены»: российский военный расплакался, рассказывая матери о ситуации в Украине — аудиоперехват 16 марта, 13:23 Цей матеріал також доступний українською По словам российского солдата, все колонны ВС РФ, направляющиеся в Суммы, уничтожаются (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Российские солдаты-срочники, вторгшиеся в Сумскую область, оказались в ловушке и теперь не могут оттуда выбраться.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из солдат со своей матерью.

«Нас окружили… Мы въехали спокойно, теперь выехать не можем… Говорят, мы должны проехать через город Сумы. А через Сумы еще ни одна наша колонна не выживала», — рассказал он.

По словам военного, его подразделение уже думает над тем, чтобы сложить оружие и отказаться от выполнения приказа о продолжении наступления.

«Если поедем через Сумы, мам, я не знаю… Это 50 на 50 — вернусь я домой, или нет. Я еле-еле до тебя дозвонился сегодня… Нас глушат все время. Чтобы не созванивались ни с кем и никому ничего не рассказывали», — добавил оккупант плачущим голосом.

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