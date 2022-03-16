«Мы окружены»: российский военный расплакался, рассказывая матери о ситуации в Украине — аудиоперехват

16 марта, 13:23
Цей матеріал також доступний українською
По словам российского солдата, все колонны ВС РФ, направляющиеся в Суммы, уничтожаются (Фото:AFU StratCom/Facebook)

По словам российского солдата, все колонны ВС РФ, направляющиеся в Суммы, уничтожаются (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Российские солдаты-срочники, вторгшиеся в Сумскую область, оказались в ловушке и теперь не могут оттуда выбраться.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из солдат со своей матерью.

Читайте также:
ВСУ ликвидировали сына замгубернатора Ненецкого автономного округа РФ — росСМИ

«Нас окружили… Мы въехали спокойно, теперь выехать не можем… Говорят, мы должны проехать через город Сумы. А через Сумы еще ни одна наша колонна не выживала», — рассказал он.

По словам военного, его подразделение уже думает над тем, чтобы сложить оружие и отказаться от выполнения приказа о продолжении наступления.

«Если поедем через Сумы, мам, я не знаю… Это 50 на 50 — вернусь я домой, или нет. Я еле-еле до тебя дозвонился сегодня… Нас глушат все время. Чтобы не созванивались ни с кем и никому ничего не рассказывали», — добавил оккупант плачущим голосом.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Сумская область Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ