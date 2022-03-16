Глава МИД Турции обсудил с Лавровым прекращение огня в Украине 16 марта, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 16 марта, прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

На пресс-конференции после переговоров турецкий министр заявил, что боевые действия на территории Украины необходимо прекратить. По словам Чавушоглу, ему удалось достичь с Лавровым некоторых «решений» относительно гуманитарной ситуации в Украине.

«Нужно срочное обеспечение прекращения огня для того, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему. Нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи. Все это мы сегодня обсудили в очень искренней и доверительной обстановке и приняли определенные решения», — заявил он.

Чавушоглу в среду 16 марта посетил Россию. Завтра он посетит Украину.



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