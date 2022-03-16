Российские оккупанты повредили в Украине 117 больниц и 43 «скорых» — Минздрав 16 марта, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела кареты скорой помощи российскими оккупантами (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Российские оккупанты во время военных действий против Украины повредили 117 больниц, семь из них восстановлению не подлежит.



Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, оккупанты обстреляли 43 машины экстренной медицинской помощи.



«Несмотря на это, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизнь украинцев», — говорится в сообщении.



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