Российские оккупанты повредили в Украине 117 больниц и 43 «скорых» — Минздрав

16 марта, 13:08
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Последствия обстрела кареты скорой помощи российскими оккупантами (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Последствия обстрела кареты скорой помощи российскими оккупантами (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Российские оккупанты во время военных действий против Украины повредили 117 больниц, семь из них восстановлению не подлежит.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, оккупанты обстреляли 43 машины экстренной медицинской помощи.

«Несмотря на это, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизнь украинцев», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Минздрав Украины Война России против Украины

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