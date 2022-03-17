Возле драмтеатра в Мариуполе, по которому нанесла авиаудар Россия, были надписи «Дети» — спутниковые снимки 17 марта, 02:02 Цей матеріал також доступний українською Надпись «ДЕТИ» перед драматическим театром в Мариуполе 14 марта 2022 года (Фото:2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано «Дети» — там прятались сотни мирных жителей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта.



Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра (здания с красной крышей).

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия разбомбила мариупольский драматический театр, который был самым большим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.



По данным горсовета, в драматическом театре прятались сотни мирных жителей. В результате авиаудара центральная часть театра разрушена, а обломки завалили вход в бомбоубежище, которое находится в здании. Информация о пострадавших уточняется.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

В министерстве обороны России утверждают, что театр якобы «заминировали» и «взорвали» бойцы полка Азов.

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