Украинские военные из артиллерии уничтожили понтонную переправу оккупантов — видео 16 марта, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Украинская артиллерия уничтожила понтонную переправу оккупантов (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада/facebook.com)

Артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу российских оккупантов в зоне боевых действий

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

Первые кадры — отснятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса. Затем раздается команда открыть огонь, после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня Град. После залпов звучит команда покинуть огневые позиции, которые могли быть засечены россиянами.

Последние кадры, отснятые дроном последствия поражения — горящая российская техника.

Колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожены.

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