«Пользуются доверием». Враг пытается завладеть одеждой украинских пожарных для провокаций — ГСЧС

16 марта, 18:14
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Сотрудники ГСЧС (Фото:ДСНС України / Facebook)

Сотрудники ГСЧС (Фото:ДСНС України / Facebook)

Неустановленные личности пытаются завладеть форменной одеждой сотрудников ГСЧС, чтобы использовать ее в дальнейшем для провокаций.

Об этом предупредили в ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о форме пожарных.

«Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций», — говорится в сообщении.

Враги звонят в подразделения и представляются родственниками сотрудников.

Сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Провокации ГСЧС Война России против Украины

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