«Вынуждены отказаться от ряда планов». Россия привлекает силы из других стран из-за потери боеспособности подразделений — аналитик 16 марта, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Байрактары активно разбивают технику и срывают поставки российской армии (Фото:Кадр из видео Валерий Залужный/Facebook)

Российское военное командование вынуждено привлекать дополнительные силы, расположенные в других странах и корректировать собственные планы из-за потери боеспособности подразделений, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

«Это сверхкритически и я вам скажу больше, не открою чрезвычайную страшную военную тайну, что потери более 25% считаются такими, что подразделение потеряло свою боеспособность», — сказал аналитик.

Грабский снова отметил инертное мышление российского командования и его попытки восстановить ситуацию на некоторых направлениях.

«Мы видим информацию, когда враг пытается снять с других локаций, таких как Закавказье, Дальний Восток подразделения для привлечения в боях. Здесь же можно и сказать, что они вынуждены значительно уменьшить внимание проведения морской десантной операции против Одессы, вводя в бой подразделения 810-й бригады морской пехоты в качестве обычной пехоты, что является отчаянным шагом, который должен нас впечатлить, но он не впечатлил», — резюмировал эксперт.

Среда, 16 марта — 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Сегодня Международный суд ООН в Гааге объявит решение об ограничительных мерах, которые Украина требует против России в рамках иска о геноциде.

Сегодня также продолжатся переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате. По словам президента Владимира Зеленского, вести их «сложно, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением». «Встречи продолжаются. Как мне сообщают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в пользу Украины», — сказал Зеленский в своем обращении к украинцам в ночь на 16 марта.

Кроме того сегодня Владимир Зеленский выступит в Конгрессе США в онлайн-формате.

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