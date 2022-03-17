«Армия Лукашенко небоеспособна». Аналитик CIT о намерениях России привлечь к войне в Украине другие страны — интервью 17 марта, 08:47 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Сумской области (Фото:Ирина Рыбакова/Press service of Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Кирилл Михайлов, аналитик исследовательской группы CIT (Conflict Intelligence Team) рассказал в эфире Радио НВ о намерениях российского командования привлекать к войне в Украине бойцов как белорусской армии, так и наемников с Ближнего Востока и поиск помощи у Китая.

— Вчера появилась информация именно со стороны СIТ по поводу того, что этот удар кассетными боеприпасами по центру Донецка, состоявшийся 14 марта, был из комплекса «Точка У», которую осуществили по вашим данным с территории контролируемой Россией. Понятно, что сама Россия утверждает, что Украина обстреливает, как они говорят, мирный Донецк. Можете ли вы рассказать, какие именно данные на этот счет у вас есть?

— На самом деле, мы уже не так уверены в том, что мы говорили. Как мы видели, это направление, в котором падает часть этой ракеты после применения, оно обычно такое же, как направление ее полета. Но это происходит, когда ракета падает на какую-то мягкую почву. Но здесь она упала на асфальт, поэтому здесь нельзя делать какие-либо выводы. Но сейчас эта одна из возможных версий остается. Потому что вообще маловероятно, чтобы была привлечена только одна " Точка" с украинской стороны как провокация какая-то, это может быть попытка отвлечь внимание от ударов, которые сейчас наносятся по подконтрольным Украине городам и селам. И то, что мы сейчас третьи сутки об этом говорим, это значит, что эта попытка вполне удалась, если это действительно была российская атака.

— Я так понимаю, что вы еще должны проверить эту информацию больше.

— Сейчас мы и наши коллеги из Bellingcat работаем над этой информацией, и еще какой-то вывод будет сделан в течение нескольких суток, мы надеемся.

— Также мы видели провокации со стороны Беларуси. Утверждалось, что якобы Украина «обстреливает» Беларусь или города бомбардирует. Было несколько таких странных, безумных новостей. Какое движение техники со стороны Беларуси вы сейчас видите? И как вы оцениваете вероятность того, что именно Беларусь, белорусские войска вступят в Украину, присоединятся к россиянам?

— Мы оцениваем вероятность вступления белорусских войск очень низкой. Потому что Лукашенко должен понимать, что его армия менее боеспособна, чем российская. Там много срочников. Какими-то боеспособными там могут считать какие-нибудь два-три подразделения. Это будут либо воздушно-десантные войска, либо силы специальных операций. Они могут быть привлечены, но большинство там механизированных частей, например, нет. И насколько нам известно сейчас, среди самых белорусских войск есть нежелание воевать с Украиной, потому что это совершенно не отвечает никаким интересам Беларуси. И даже если они будут применены, можно ожидать какой-то массовой сдачи в плен, даже больше российской. И я считаю, что Лукашенко, например, может опасаться, что из тех пленных может быть создана какая-то свободная белорусская армия, с помощью белорусских волонтеров, которые сейчас воюют за Украину. И санкционное давление на Беларусь в таком случае тоже усилится. Я считаю, что Лукашенко также просчитывает и эти варианты. Хотя это по всей вероятности, что на него есть давление со стороны России для привлечения этих войск, к этой «спецоперации». Потому что мы видим, что сейчас Россия стягивает войска вообще оттуда, откуда может.

— Я хотел именно спросить, какие войска наибольшую угрозу сейчас представляют для Украины. Есть информация о том, что сейчас Россия подтягивает резервы. Есть также информация, что это происходит на Дальнем Востоке и Сибири. Итак, какие именно из этих резервов представляют наибольшую опасность для Украины?

— Сегодня появилась информация, что также перебрасываются резервы из Южной Осетии, напоминаю, это оккупированная территория Грузии, где есть российская военная база. И именно с территории этой базы войска сейчас перебрасываются также в украинском направлении, скажем так. И также на самом деле есть какие-то переброски с Дальнего Востока, это тоже какие-то мотострелковые части, это тяжелая артиллерия, танки. Несколько танков, как определили наши коллеги, они перебрасывают даже из тренировочных частей. И также была информация, что сокращены учения курсантов, а также привлечение их к вторжению. Вспоминаем информацию о привлечении граждан Сирии и, возможно, Центральной Африканской Республики. Потому что подобные прецеденты уже были. Сирийцы уже воевали на территории ЦАР и Ливии, и наоборот граждане ЦАР, это страна, где есть большое присутствие российских войск и наемников, также выполняли какие-либо обязанности военного характера на территории Сирии.

— О каком количестве, если мы говорим о технических и человеческих ресурсах, мы можем говорить, если взять Южную Осетию, взять Дальний Восток и, например, ЦАР и Сирию. О каком количестве технических и человеческих ресурсов мы можем говорить?

— Именно перед масштабной войной, у границ Украины, было сосредоточено около 125 батальонно-тактических групп, это более или менее профессиональное формирование РФ. И это из 168, которые по словам Шойгу были в составе российской армии на 2021 год. То есть это значит, что остается еще 40. Но ведь мы помним, что даже 125 были укомплектованы с привлечением срочников, потому что если там есть, например, 600−800 человек в одной батальонно-тактической группе, то на самом деле там не хватает нескольких сотен должностей, которые заполнялись срочниками. Сейчас это уже неоспоримый факт. То есть те 40, которые остались сейчас в резерве, там ситуация с комплектованием личного состава, с техническим состоянием техники, это будет хуже той, что мы сейчас видим в тех частях, которые уже вошли в Украину. А я напоминаю, что по данным западных разведок уже 100% этих частей, сосредоточенных у границ, уже вовлечены в этой операции. Они понесли до десяти процентов потерь. И мы поддерживаем такую оценку. И так, привлекаемые резервы в худшем для Украины случае это треть того, что уже привлечена, они еще могут как-то переломить.

— Здесь мы можем просто говорить о количестве, разумеется. Я имею в виду, что какое-то они отправляют совсем уж «пушечное мясо». Вот это очень удивительно. Если они отправляют резервы, которые укомплектованы еще хуже, чем те, что сейчас уже находятся в Украине, то понятно, что это просто, пожалуй, психологический момент, чем момент военного превосходства. Соглашаетесь ли вы с этим?

— Я не знаю, как это будет. Есть такая точка зрения, что сейчас российские войска проводят некую перегруппировку, пополнение, оперативную паузу так называемую, после которой будут вовлечены в новом наступлении. Я не могу соглашаться или не соглашаться с такой точкой зрения, но она имеет право на существование. И в таком случае эти дополнительные силы могут быть брошены на замыкание «котла» на Донбассе. Если посмотреть на карты, то сейчас между группировкой, наступающей на север с территории Запорожской области, и к югу по Харьковской области, между ними осталось менее 200 километров. И это самая опасная сейчас ситуация. А также мы должны помнить о том, что если у россиян недостаточно сил, чтобы захватить Киев, еще может быть достаточно сил на то, чтобы отрезать Киев от другой части Украины. Да, это будет очень тяжело, это будет очень тяжело с логистической точки зрения, потому что чем дальше от границ Беларуси и России, тем хуже будет ситуация со снабжением, с топливом, едой, боеприпасами. Но ведь это вполне возможно в следующие несколько недель, что именно окружение Киева и какие-то попытки диктовать условия на переговорах уже с такой позиции. Но ведь мы должны помнить, что даже если это удастся, то мы видим, как защитники Мариуполя держат сейчас оборону, и та же группировка на Донбассе, если она будет окружена, она тоже будет держать оборону и Киев. И это даже не означает какого-либо полного нарушения управления войсками или какой-либо системы поставок Украины. То есть, чтобы Киев, который находится на севере страны, он является ключевым для транспортной инфраструктуры. Но и даже без него есть методы, есть средства снабжения западного или украинского оружия на Левобережье Днепра, например.

— А насколько вероятным вам кажется, что Китай может оказать техническую, военную помощь России? Появилась сначала информация о том, что Россия обратилась за помощью. Затем Китай, который сказал о том, что «нет, такого обращения не было«. Дальше была встреча представителей США и Китая в Риме. И дальше появились такие новости в американских изданиях, в том числе в Financial Times о том, что Китай на самом деле готов такую помощь оказать. Так что с вашей точки зрения насколько вероятно, что это произойдет? И как это отразится именно на ходе войны в Украине?

— Во-первых, в Китае такой же авторитарный режим, но более умный, на мой взгляд. Он стремится сохранять какие-то отношения с Западом, в первую очередь торговлей. И международный престиж, позволяющий такие мероприятия проводить, как недавно Олимпиада. И здесь этот вопрос политический, готов ли Китай к хотя бы части того международного давления, которое сейчас направлено на Россию, готов ли к такому Китай, это большой вопрос. И по моему мнению, Китай больше всего хочет какого-то урегулирования конфликта при том, чтобы какие-то пожелания России были учтены в мирном ходе. Но я не думаю, что Китай заинтересован именно в каком-либо участии в этом конфликте на стороне России. Вообще для китайцев вся эта история очень неожиданна, потому что их разведывательные органы были уверены, что это все «американская провокация», что на самом деле Россия не собирается нападать, что все предупреждения, которые делала западная разведка, что это все не больше, чем провокация. Но Путин обыграл не только свою армию, которой он до последнего времени не говорил, что она должна делать, но и китайцев тоже.

— Интересно, что вы это говорите, потому что там тоже, если общаться с другими экспертами, они утверждают, что якобы Китай знал о том, что Россия намерена пойти войной против Украины еще в ноябре 2021 года. И что об этом говорит, например, то, что они запасались продовольствием, подразумевается кукурузой или пшеницей, тем продовольствием, которое они действительно импортируют из Украины. Также есть эта теория заговора, что якобы именно 4 февраля, когда Путин посетил открытие Олимпиады в Пекине, что якобы Си Цзиньпиню он сообщил, что сейчас начнется. Итак, у вас другая информация?

— Такая информация тоже встречалась, но мы видим, что реакция Китая отсутствует или очень осторожна. И мы не видим, чтобы Китай был как-то за это. Я предполагаю, что они могли об этом знать, но когда они об этом знали, это тоже вопрос. И глядя на то, что россияне просят китайцев о помощи с начала этой войны, мы видим, что это не было между ними как-то обсуждено до войны. Эти стремления появились уже сейчас, когда россияне поняли, что у них «что-то пошло не так».

— А какая у вас информация о той колонне, которая растянулась где-то на 90 километров, которая двинулась в сторону Украины? Говорилось, что они застревают, потому что там часть техники как-то ломается. Что с этой колонной? Как она продвигается? Какое у нее состояние?

— Эта колонна вообще была символом российского наступления, которое шло без учета логистики, без учета сопротивления противника. И в результате 15 тысяч человек на технике растянулись по одному двухполосному пути от Чернобыльской зоны до Киева. И так, по этой колонне наносили удары, там были проблемы с логистикой, с топливом. Насколько нам известно, эта колонна «рассеялась» и часть должна присоединиться именно к наступлению к югу от житомирской трассы, где они будут предпринимать попытки оцепить Киев с юго-западного направления. И часть будет делать какие-то попытки наступления именно на Киев со стороны Пущи-Водицы или Оболони и так далее, Виноградаря. К тому же вполне понятно, что даже такая большая колонна, ее недостаточно на то, чтобы даже контролировать Киев, если предположить, что они зашли бы, как они желали, в Киев без какого-либо организованного сопротивления, это было бы недостаточно даже для контроля такого большого города. А не говоря о его взятии какими-то боями вроде того, что сейчас происходит в Мариуполе.

— Я видел ваше интервью, мне кажется, двухдневной или трехдневной давности каналу Настоящее время, и там вы говорили о том, что эта неделя и, возможно, следующая, могут быть решающими. Что вы имеете в виду? Почему эта неделя или две недели следующие, что они будут решающими в этой войне?

— Мы увидим серьезную какую-нибудь российскую попытку переломить какой-то ход этой войны. Потому что их первый план, какая-то «спецоперация» с быстрым захватом крупных городов, разоружением украинской армии, он не состоялся, он потерпел поражение. И сейчас будет какой-то план В, и этот план В предусматривает наступление с силами, которые сейчас есть. И с концентрированными, с решениями каких-то вопросов с поставкой, с разведкой, со связью. И это вот так план В, это как должна воевать российская армия в конфликте, который не задумывался сначала, как такая быстрая спецоперация, а именно конфликт с более или менее равными противниками, и то, к чему она готовилась все эти годы. И мы будем видеть какие-то попытки, как я уже говорил, оцепить Киев или окружить группировку ООС на Донбассе. И мы будем уже видеть, удастся ли россиянам реализовать свой потенциал, который у них есть или нет. И вот именно это и будут эти решающие неделя или две. Я предполагаю, что россияне могут вообще не оставить каких-либо боеспособных резервов, но это будет, на мой взгляд, очень оптимистичный взгляд.

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