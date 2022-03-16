Мэра Мелитополя освободили из российского плена, он находится в Запорожье — ОП 16 марта, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov / Facebook)

Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что Федоров уже пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

«Друзья, хорошие новости из Запорожья. Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он в безопасности. Только что пообщались с президентом и главой Офиса. Своих мы никогда не бросаем. И уже совсем скоро Иван вернется к выполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя», — заявил он.

11 марта мэра Мелитополя Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

14 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщал, что оккупанты вывезли Федорова в Луганск.

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