Мэра Мелитополя освободили из российского плена, он находится в Запорожье — ОП
Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov / Facebook)
Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он подчеркнул, что Федоров уже пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
«Друзья, хорошие новости из Запорожья. Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он в безопасности. Только что пообщались с президентом и главой Офиса. Своих мы никогда не бросаем. И уже совсем скоро Иван вернется к выполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя», — заявил он.
11 марта мэра Мелитополя Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.
12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
14 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщал, что оккупанты вывезли Федорова в Луганск.
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