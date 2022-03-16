Пытались атаковать Одесскую область. Украинские зенитные ракетные войска сбили еще два российских истребителя

16 марта, 10:19
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Истребитель Су-30см (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ via Facebook)

Истребитель Су-30см (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ via Facebook)

Зенитно-ракетное подразделение Воздушное командование Юг сбило два российских истребителя Су-30см на юге Украины.

Об этом сообщило в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области», — пишут в сообщении.

Пилоты катапультировались и упали в Черное море.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=334573782043910&set=a.293720452795910
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13 марта ВСУ сбили российский истребитель, совершивший авианалет на Чернигов.

Среда, 16 марта — 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Сегодня Международный суд ООН в Гааге объявит решение об ограничительных мерах, которые Украина требует против России в рамках иска о геноциде.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребитель Война России против Украины

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