Из Мариуполя в Запорожье прибыли более 6,4 тысяч человек — Верещук

16 марта, 23:05
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Люди, уехавшие из Мариуполя, в Запорожской области 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Люди, уехавшие из Мариуполя, в Запорожской области 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об эвакуации людей из Мариуполя 16 марта.

В обращении Верещук заявила, что украинская сторона целый день вела сложные переговоры с российскими оккупантами, чтобы обеспечить режим тишины для выезда из заблокированного оккупантами Мариуполя людей на своих автомобилях. Колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации снова не пропустили в Мариуполь.

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Украина организовала сбор людей, которые выбрались из Мариуполя в Бердянск. По словам Верещук, все 15 автобусов с мариупольцами доехали до Запорожья. Всего в город прибыли 6426 мариупольцев, из них 2039 детей. Колонны частного транспорта продолжают двигаться в направлении Запорожья. Продовольствие и медикаменты украинская сторона оставила в Бердянске, там организованы пункты помощи всем, кто выехал из блокадного города.

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Завтра Украина будет вести переговоры о режиме тишины вдоль маршрута эвакуации из Мариуполя и продолжит забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а оттуда — в Запорожье. Также планируется организация коридоров, чтобі доставить гуманитарный груз в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей.

В Мариупольском городском совете сообщили, что 16 марта из Мариуполя в сторону Запорожья выехали около 11 тысяч человек. Для тех, кто своим ходом добрался до Бердянска и не смог продолжить движение, организовали автобусы в Запорожье. По приезду в Запорожье помощь можно получить в центрах поддержки по адресам:

  • ул. Рекордная, 41 (помещение цирка);
  • Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр);
  • контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Запорожье Бердянск Война России против Украины

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