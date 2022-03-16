Сегодня Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом США 16 марта, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Выступление Владимира Зеленского будет в онлайн-режиме (Фото:ОПУ)

В среду, 16 марта, президент Владимир Зеленский на фоне российской военной агрессии против Украины выступит перед Конгрессом США.

Об этом НВ сообщили в Офисе Президента. Ориентировочно выступление состоится около 15:00 по киевскому времени.

Ранее о выступлении президента Украины в Конгрессе со ссылкой на совместное заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера большинства в Сенате Чака Шумера сообщил NBC News.

Выступление Зеленского перед представителями законодательной власти США будет в онлайн-режиме.

«Конгресс остается непоколебимым в своей преданной поддержке Украине, когда она сталкивается с жестокой и дьявольской агрессией Путина, и в принятии законов для удара по российской экономики и ее изоляции, а также в вопросе предоставления гуманитарной помощи и содействия в сферах экономики и безопасности», — говорится в заявлении.

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