Будет служить ВСУ. В Канаде арестовали грузовой самолет России

16 марта, 21:52
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Ан-124 Руслан (Фото:avweb)

Ан-124 Руслан (Фото:avweb)

В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 Руслан. Отныне он будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.

Об этом сообщает Av Web.

Самолет арестовали в Торонто когда он привез тесты на COVID-19, несмотря на то, что в Канаде запретили российским самолетам вторгаться в их воздушное пространство.

АН-124 Руслан принадлежит российской грузовой авиакомпании Волга-Днепр. Сейчас самолет припаркован на дорожке в Торонто и будет находиться там в течение неопределенного времени.

Компания собственник уже выразила свои возмущения и требует вернуть самолет.

В то же время самолет планируют передать ВСУ, чтобы помогать с транспортировкой оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Канада Ан-124-100 Руслан Украина-Канада Война России против Украины

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