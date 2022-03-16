Будет служить ВСУ. В Канаде арестовали грузовой самолет России

В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 Руслан. Отныне он будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.

Самолет арестовали в Торонто когда он привез тесты на COVID-19, несмотря на то, что в Канаде запретили российским самолетам вторгаться в их воздушное пространство.

АН-124 Руслан принадлежит российской грузовой авиакомпании Волга-Днепр. Сейчас самолет припаркован на дорожке в Торонто и будет находиться там в течение неопределенного времени.

Компания собственник уже выразила свои возмущения и требует вернуть самолет.

В то же время самолет планируют передать ВСУ, чтобы помогать с транспортировкой оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.