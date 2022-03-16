Кулеба: Приветствую исключение РФ из Совета Европы, ей нет места в европейских организациях 16 марта, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует принятое Советом министров решение о немедленном исключении России из Совета Европы.

«России нет места в европейских организациях, поскольку она ведет варварскую агрессивную войну против Украины и совершает многочисленные военные преступления», — отметил министр в Twitter.

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