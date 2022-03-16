В Запорожье сегодня прибыли 4329 беженцев из Мариуполя, 1033 из них — дети 16 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською В Запорожье встречают беженцев из Мариуполя (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Из Мариуполя в Запорожье 16 марта смогли эвакуироваться 4329 человек, 1033 из них — дети.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Отмечается, что беженцы прибыли в город более чем на 1565 собственных автомобилей.

Все люди сейчас получают необходимую помощь — горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших, оказывается психологическая помощь.

«Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец, эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть», — говорится в сообщении.

Фото: Анатолий Куртев/Telegram

Фото: Анатолий Куртев/Telegram

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