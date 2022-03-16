В МИД Израиля заявили, что введение регистрации для въезда в страну не нарушает соглашение о безвизе 16 марта, 12:54 Цей матеріал також доступний українською В Израиле объяснили решение ввести регистрацию для украинцев (Фото:Taylor Brandon/Unsplash)

Решение о предварительной регистрации граждан Украины, которые хотят въехать в Израиль, не является нарушением соглашения о безвизовом режиме, сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля.

«В свете различных публикаций хотели бы прояснить, что решение министра внутренних дел о ранней регистрации граждан Украины, желающих въехать в Израиль, не является нарушением безвизового соглашения между странами», — отметили там.

В израильском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что соглашение распространяется на украинцев, которые въезжают в страну в туристических целях.

Нынешняя схема предварительной регистрации, которая начала действовать в последние две недели, предназначена для тех украинцев, которые хотят попасть в Израиль для получения временного убежища из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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В МИД Израиля добавили, что такая же практическая существовали и во время ограничений в связи с пандемией коронавируса. Она также есть во многих странах мира, даже когда есть соглашение о безвизе.

Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, которые хотят въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение от МВД Израиля.

В стране установили квоту — для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше. В посольстве подчеркнули, что Израиль не принимает беженцев из Украины.

В то же время правительство Израиля определило приоритетные категории людей, которые могут въехать в страну при определенных условиях (например, супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, которые ранее подали прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни).





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