В небе над Черниговом сбили вражеский самолет
Иллюстративное фото (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/facebook.com)
Ночью в Черниговской области украинские военнослужащие сбили самолет российских оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. „Птичка“ упала», — говорится в сообщении.
Также этой ночью украинские бойцы успешно отразили атаку российских оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.
По состоянию на утро 16 марта, ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования Север остается контролируемой.
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