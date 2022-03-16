В небе над Черниговом сбили вражеский самолет 16 марта, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/facebook.com)

Ночью в Черниговской области украинские военнослужащие сбили самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. „Птичка“ упала», — говорится в сообщении.

Также этой ночью украинские бойцы успешно отразили атаку российских оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.

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По состоянию на утро 16 марта, ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования Север остается контролируемой.

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