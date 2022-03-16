В Белом доме сообщили подробности визита Байдена в Европу
Джо Байден (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)
В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в конце месяца совершит визит в Брюссель.
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки говорится, что 24 марта Байден примет участие во внеочередном саммите НАТО, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне в ответ на нападение России на Украину, а также подтвердить непоколебимую приверженность союзникам по НАТО.
Байден также примет участие в запланированном саммите Европейского совета, где будут обсуждать дальнейшие санкции против России, оказанию гуманитарной помощи Украине и решению других проблем, связанных с войной.
14 марта CNN со ссылкой на осведомленных источников сообщило, что в Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу.
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