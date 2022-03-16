Несмотря на огромные потери оккупантов. Путин заявил, что война России против Украины «идет по плану» 16 марта, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины Путин утверждает, что вторжение оккупантов идет «в строгом соответствии с заранее утвержденными планами».

«Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — сказал он.

По его словам, «тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала».

Путин сделал это заявление, несмотря на то, что российская армия в Украине несет огромные потери.

Слушайте подкаст на эту тему

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта ориентировочное количество потерь оккупантов составило:

личного состава — около 13800 человек,

танков — 430 единиц,

боевых бронированных машин — 1375 единиц,

артиллерийских систем — 190 единиц,

РСЗО — 70 единиц,

средств ПВО — 43 единицы,

самолетов — 84 единицы,

вертолетов — 108 единиц,

автомобильной техники — 819 единиц,

кораблей/катеров — 3 единицы,

цистерн с ГСМ — 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,

специальной техники — 10 единиц.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.