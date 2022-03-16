Несмотря на огромные потери оккупантов. Путин заявил, что война России против Украины «идет по плану»

16 марта, 16:53
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины Путин утверждает, что вторжение оккупантов идет «в строгом соответствии с заранее утвержденными планами».

«Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — сказал он.

По его словам, «тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала».

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Путин сделал это заявление, несмотря на то, что российская армия в Украине несет огромные потери.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта ориентировочное количество потерь оккупантов составило:

  • личного состава — около 13800 человек,
  • танков — 430 единиц,
  • боевых бронированных машин — 1375 единиц,
  • артиллерийских систем — 190 единиц,
  • РСЗО — 70 единиц,
  • средств ПВО — 43 единицы,
  • самолетов — 84 единицы,
  • вертолетов — 108 единиц,
  • автомобильной техники — 819 единиц,
  • кораблей/катеров — 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ — 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
  • специальной техники — 10 единиц.
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Оккупант Война России против Украины

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