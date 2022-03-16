Несмотря на огромные потери оккупантов. Путин заявил, что война России против Украины «идет по плану»
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины Путин утверждает, что вторжение оккупантов идет «в строгом соответствии с заранее утвержденными планами».
«Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами», — сказал он.
По его словам, «тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала».
Путин сделал это заявление, несмотря на то, что российская армия в Украине несет огромные потери.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта ориентировочное количество потерь оккупантов составило:
- личного состава — около 13800 человек,
- танков — 430 единиц,
- боевых бронированных машин — 1375 единиц,
- артиллерийских систем — 190 единиц,
- РСЗО — 70 единиц,
- средств ПВО — 43 единицы,
- самолетов — 84 единицы,
- вертолетов — 108 единиц,
- автомобильной техники — 819 единиц,
- кораблей/катеров — 3 единицы,
- цистерн с ГСМ — 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
- специальной техники — 10 единиц.
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