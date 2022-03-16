Украинские военные нанесли семь мощных ударов по группировкам оккупантов — Арестович

16 марта, 12:19
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ВСУ нанесли семь мощных ударов по группировкам оккупантов (Фото:Генштаб)

ВСУ нанесли семь мощных ударов по группировкам оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинским военным удалось нанести семь мощных ударов по группировкам российских оккупантов.

Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ на некоторых направлениях провели небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны.

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Также украинские военнослужащие наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. За сутки таких ударов было не менее семи.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/780005292977049/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Арестович Война России против Украины

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