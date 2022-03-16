Украина не получила от Красного Креста ответа касательно гуманитарных коридоров на 16 марта — Верещук 16 марта, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук подчеркнула, что ВС РФ продолжают обстрелы мирного населения (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Кремлевский режим продолжает нарушать достигнутые ранее договоренности о временном прекращении огня в районах работы гуманитарных коридоров.

Об этом в среду, 16 марта, сообщила во время брифинга вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Во время работы гуманитарных коридоров за несколько последних дней со стороны РФ начались грубые нарушения договоренностей о прекращении огня. Оккупанты начали обстреливать гуманитарные колонны автобусов, обстреливать населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуации мирного населения», — рассказала она.

Кроме того, оккупанты захватили больницу интенсивного лечения в Мариуполе, взяв в заложники более 400 человек, и в данный момент обстреливают с ее территории позиции украинской армии.

Верещук также добавила, что украинская сторона не получила ответа на свои предложения, направленные накануне в Международный Комитет Красного Креста, относительно открытия гуманитарных коридоров на сегодня.

«Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей», — подчеркнула вице-премьер.

В то же время продолжается разработка маршрутов для доставки гуманитарной помощи в захваченные или окруженные ВС РФ украинские населенные пункты в Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.