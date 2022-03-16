«Время обескровить преступный режим России». Глава Верховной Рады Украины призвал лидеров стран G7 ввести эмбарго на российские энергоносители 16 марта, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Глава Верховной Рады Украины Русла Стефанчук (Фото:Ruslan Stefanchuk/Facebook)

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с председателями парламентов и президентами стран G7.



Руслан Стефанчук призвал страны Большой семерки к более решительным действиям по противостоянию российской агрессии. Он также подчеркнул, что классическая мирная дипломатия на Россию не действует.

«Весь мир убедился, что классическая мирная дипломатия для Кремля не работает. Клуб порядочных джентльменов, играющих по правилам – не для России. Пора обескровить преступный режим России — ввести эмбарго на энергоносители. Я понимаю, что за этим последуют и экономические потери для других стран. Но конечный выигрыш для всего мира стоит того», – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Украина не может вовремя начать посевную кампанию из-за постоянных бомбардировок, ведения боевых действий, миграции. Кроме того, Россия уничтожает украинскую сельскохозяйственную технику.

«Мы можем показать Путину, что есть только один путь для разрешения ситуации. Это деэскалация, вывод войск, признание Украины в ее международно признанных границах, публичное покаяние и выплата репараций. Обращаюсь к европейским коллегам с призывом предоставить Украине членство в ЕС. Ответьте на танки и ракеты ценностями, а не бюрократией. Только общими усилиями мы выигрываем это сражение за общее светлое будущее свободного мира», — подытожил председатель Верховной Рады.

Также Стефанчук пригласил всех спикеров в Украину, чтобы они воочию убедились в террористических действиях РФ на территории Украины.

Накануне, 11 марта Голос Америки сообщил, что страны Большой семерки готовятся ввести новый пакет санкций против России из-за развязавшейся ею войны против Украины. О каких именно санкциях идет речь – неизвестно.

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