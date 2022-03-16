В Генштабе ВСУ назвали общие потери российских войск с начала вторжения
Ликвидированы уже около 13800 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:
- личного состава — около 13800 человек,
- танков — 430 единиц,
- боевых бронированных машин — 1375 единиц,
- артиллерийских систем — 190 единиц,
- РСЗО — 70 единиц,
- средств ПВО — 43 единицы,
- самолетов — 84 единицы,
- вертолетов — 108 единиц,
- автомобильной техники — 819 единиц,
- кораблей/катеров — 3 единицы,
- цистерн с ГСМ — 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
- специальной техники — 10 единиц.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.
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