В Генштабе ВСУ назвали общие потери российских войск с начала вторжения 16 марта, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Ликвидированы уже около 13800 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:

личного состава — около 13800 человек,

танков — 430 единиц,

боевых бронированных машин — 1375 единиц,

артиллерийских систем — 190 единиц,

РСЗО — 70 единиц,

средств ПВО — 43 единицы,

самолетов — 84 единицы,

вертолетов — 108 единиц,

автомобильной техники — 819 единиц,

кораблей/катеров — 3 единицы,

цистерн с ГСМ — 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,

специальной техники — 10 единиц.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

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