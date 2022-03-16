В Генштабе ВСУ назвали общие потери российских войск с начала вторжения

16 марта, 09:38
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Ликвидированы уже около 13800 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Ликвидированы уже около 13800 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:

  • личного состава — около 13800 человек,
  • танков — 430 единиц,
  • боевых бронированных машин — 1375 единиц,
  • артиллерийских систем — 190 единиц,
  • РСЗО — 70 единиц,
  • средств ПВО — 43 единицы,
  • самолетов — 84 единицы,
  • вертолетов — 108 единиц,
  • автомобильной техники — 819 единиц,
  • кораблей/катеров — 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ — 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
  • специальной техники — 10 единиц.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273550804958005&show_text=true&width=500
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Российские военные Война России против Украины

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