Сенат США осудил Путина как военного преступника 16 марта, 05:16 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Спутник/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон.

Об этом пишет Reuters.



Резолюция была представлена ​​сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацеливаться на российских военных.

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«Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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