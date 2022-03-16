Сенат США осудил Путина как военного преступника
Владимир Путин (Фото:Спутник/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)
Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон.
Об этом пишет Reuters.
Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.
Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацеливаться на российских военных.
«Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
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