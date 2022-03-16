Сенат США осудил Путина как военного преступника

16 марта, 05:16
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Владимир Путин (Фото:Спутник/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Спутник/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон.

Об этом пишет Reuters.

Резолюция была представлена ​​сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацеливаться на российских военных.

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«Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Сенат США Преступность Война России против Украины

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