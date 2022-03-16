ПВО, Javelin и многое другое. Белый дом уточнил, какую помощь США передают Украине 16 марта, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Украинская армия (Фото:Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден 16 марта объявил, что США передадут дополнительную помощь для Украины для противодействия российской агрессии. В Белом доме уточнили, какое оружие Вашингтон направляет Киеву.

По данным ведомства, новый пакет помощи стоимостью $800 миллионов, включает:

800 зенитных комплексов Stinger;

2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;

100 тактических беспилотных летательных аппаратов;

100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;

более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;

25 000 комплектов бронежилетов;

25 000 шлемов.

В сообщении Белого дома говорится, что украинцы используют с большим успехом системы ПВО малой дальности. Также США помогают украинцам приобрести дополнительные системы большей дальности, работе с которыми уже обучены украинские силы.

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