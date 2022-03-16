Зеленский — Конгрессу: Новые пакеты санкций против России нужны каждую неделю

16 марта, 15:54
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Обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Президент Владимир Зеленский призвал США ввести санкции против всех российских политиков, которые не разрывают связи с ответственными за агрессию против Украины, и сделать так, чтобы все американские компании ушли с российского рынка.

В обращении к Конгрессу США 16 марта глава государства призвал Вашингтон сделать больше «в самый темный час для нашего государства и всей Европы».

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«Новые пакеты санкций нужны каждую неделю. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Нужны ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим. Мы предлагаем США внести в санкционные списки всех политических лиц РФ, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто несет ответственность за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы — до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором. Все американские компании должны уйти из России. Покинуть этот рынок, залитый нашей кровью», — сказал Зеленский.

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Президент также обратился к американскому коллеге Джо Байдену и пожелал ему как лидеру нации быть «лидером мира».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Конгресс США Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

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