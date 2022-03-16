Зеленский — Конгрессу: Новые пакеты санкций против России нужны каждую неделю 16 марта, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Президент Владимир Зеленский призвал США ввести санкции против всех российских политиков, которые не разрывают связи с ответственными за агрессию против Украины, и сделать так, чтобы все американские компании ушли с российского рынка.

В обращении к Конгрессу США 16 марта глава государства призвал Вашингтон сделать больше «в самый темный час для нашего государства и всей Европы».



«Новые пакеты санкций нужны каждую неделю. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Нужны ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим. Мы предлагаем США внести в санкционные списки всех политических лиц РФ, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто несет ответственность за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы — до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором. Все американские компании должны уйти из России. Покинуть этот рынок, залитый нашей кровью», — сказал Зеленский.

Президент также обратился к американскому коллеге Джо Байдену и пожелал ему как лидеру нации быть «лидером мира».

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