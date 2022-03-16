Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы — Денисова

16 марта, 17:12
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Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы из-за оккупации региона российскими войсками.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в населенных пунктах области (особенно небольших) есть проблемы с электро-, газо- и водоснабжением, также людям критически не хватает медикаментов, а иногда — еды. При этом, отмечает Денисова, доставить все это для них невозможно из-за обстрелов со стороны российских войск.

«Российские боевики обстреливают мирное население, выходящее на протестные митинги. Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны», — отмечает омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/503293064485304
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Гуманитарная катастрофа Людмила Денисова Война России против Украины

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